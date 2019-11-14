В наше время повсюду установлено множество камер видеонаблюдения. Именно благодаря этому удалось запечатлеть зрелищное астрономическое явление, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Американское метеоритное общество подтвердило, что одна из частей метеоритного дождя действительно пролетела в небе, была видна сразу в нескольких штатах США, но особенно повезло жителям Миссури.

В интернете появилось немало кадров, которые показывают, как огненный шар осветил ночное небо, и все, кто любит астрономию или просто необычные зрелища, могут полюбоваться на эту сцену.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.