Жительница английского города Нью-Тредегар, графство Кэрфилли, узнала, что выиграла в лотерею, через несколько минут после того, как ей сообщили, что она исцелилась от рака груди. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

55-летняя Линн Прайс (Lynn Price) открыла письмо, в котором говорилось, что, согласно результатам анализов, ей удалось победить рак груди, который был диагностирован у нее в 2015 году. Через несколько минут ее 53-летний муж Дэвид пришел домой с работы и объявил, что они выиграли миллион фунтов стерлингов в лотерею EuroMillions.

Новости потрясли женщину. Она пошла в ванную и лежала там два часа, пытаясь осознать все произошедшее.

В следующем месяце пара планирует отправиться в путешествие в Китай вместе с детьми и внуком и отметить 33-ю годовщину свадьбы.

По словам Прайсов, это уже третий выигрыш в лотерею в их семье. Их дальний родственник Эд Гудчайлд (Ade Goodchild) выиграл 71 миллион фунтов в лотерею в марте. Сестра Дэвида тоже выигрывала в лотерею в девяностых.

Дэвид рассказал, что коллеги на работе в шутку звали его "Счастливчик Дэ" (Lucky Dai) еще до выигрыша. Мужчина увлекается скалолазанием и планирует в следующем году отправиться в трехнедельную экспедицию на Эверест.

Супруги решили пока не уходить с работы.