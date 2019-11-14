Apple уволила консультанта розничного магазина после того, как тот отправил себе интимное фото с айфона покупательницы. На действия уже бывшего сотрудника компании пожаловалась в Facebook клиентка Глория Фуэнтес, которая 5 ноября посетила Apple Store в Бейкерсфилде (штат Калифорния, США), чтобы починить сломавшийся экран, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам Фуэнтес, сотрудник Apple несколько раз спросил пароль, после чего забрал у неё смартфон. После долгой проверки он сообщил, что устройство не подлежит ремонту, и она должна обратиться к сотовому оператору.

Вернувшись домой, Фуэнтес обнаружила, что её изображение "исключительно личного" характера было отправлено на неизвестный номер. "Я его открыла и сразу захотела плакать!!! Этот человек просмотрел мою галерею и отправил себе одну из моих ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЧНЫХ фотографий, которую я сняла для своего парня", - пожаловалась она в Facebook. Пользовательница удивленно добавила, что снимок был сделан более года назад, так что сотруднику Apple пришлось просмотреть около 5 тысяч изображений.

В тот же день Фуэнтес вернулась в магазин и нашла консультанта, смотревшего её айфон. Тот признал, что номер был его, но он "не знает, каким образом была отправлена эта фотография", пишет Business Insider.

После поднявшегося скандала Apple провела внутреннее расследование и уволила консультанта. "Работник действовал вне строгих правил приватности, которых придерживаются все сотрудники Apple, - сказали в пресс-службе. - Он больше не связан с нашей компанией".