Дани Бестер, совершающий в конце октября экскурсию по национальному парку Крюгера, стал свидетелем противостояния между тремя носорогами и стаей голодных гиен, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Гиены окружили носорогов и, совершив несколько атак, выявили самое слабое животное, которое ранее получило травму ноги.

Затем хищники в десятки раз уступающие в размерах своей потенциальной жертве, лишили хвоста носорога и на протяжении нескольких минут наносили раны в уязвлённое место животного.

Со слов Дани Бестера, другие носороги не помогали своему раненому соплеменнику, который всё же добрался до водоёма.

На следующее утро смотрители заповедника нашли раненого зверя, у которого помимо оторванного хвоста, была сломана нога, скорее всего, в результате схватки с соплеменником.

Сотрудники парка решили усыпить носорога, так как посчитали, что прожить в дикой природе с подобными травмами он бы долго не смог.

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