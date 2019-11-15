Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России, передает Day.Az.

Согласно имеющимся данным, неизвестный начал без причины бить беременную женщину в общественном транспорте. Пострадавшая потеряла сознание и упала. Она была доставлена в медучреждение.

Подозреваемый был задержан. Это 41-летний житель Подмосковья.

Заведено дело по статье "побои", мужчина находится под подпиской о невыезде.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.