https://news.day.az/world/1176022.html Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в Москве - ВИДЕО
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в Москве - ВИДЕО
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России, передает Day.Az.
Согласно имеющимся данным, неизвестный начал без причины бить беременную женщину в общественном транспорте. Пострадавшая потеряла сознание и упала. Она была доставлена в медучреждение.
Подозреваемый был задержан. Это 41-летний житель Подмосковья.
Заведено дело по статье "побои", мужчина находится под подпиской о невыезде.
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