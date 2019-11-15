Жена футболиста Павла Мамаева Алана показала своим фолловерам в Instagram видео с операции по удалению синтоловых бицепсов у пятигорского фрика Кирилла Терешина, известного как "руки-базуки", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я готов, мне даже не страшно", - говорит на видео блогер.

На записи видно, как Терешина везут в операционную, в то время как хирург готовится к процедуре.

Алана Мамаева призналась, что занималась медицинским сопровождением "рук-базук". Сегодня на пресс-конференции она вместе с врачами рассказала о подробностях перенесенной им операции.

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