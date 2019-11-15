Житель Франции упал с 80-метрового водопада в Таиланде и разбился насмерть, когда делал селфи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний Бастьен Пальмир (Bastien Palmier) зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 острова Самуи. Несмотря на предупреждающие знаки об опасности и уговоры друзей, он перелез через веревку и встал на краю скалы. Во время поиска удачного ракурса Пальмир поскользнулся и разбился об острые камни в воде.

Представитель полиции Пхувадол Вирияварангкул (Phuwadol Wiriyawarangkul) рассказал, что на поиски тела погибшего потребовалось несколько часов, потому что скалы скользкие и крутые. На том же самом месте в июле этого года погиб еще один турист Дэвид Рокамунди Конеса (David Rocamundi Conesa).

"Мы считаем, что эта смерть была несчастным случаем, которая произошла по вине туриста, зашедшего в запретную зону", - заявили в полиции.