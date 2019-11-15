Автобус перевернулся на трассе Танта - эль-Махалля в египетской провинции эль-Гарбия к северу от Каира, пострадали 19 местных жителей, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня днем 19 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в одном из сельскохозяйственных районов провинции эль-Гарбия", - говорится в сообщении.