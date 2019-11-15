https://news.day.az/world/1176169.html Жуткое ДТП в Египте, много пострадавших
Жуткое ДТП в Египте, много пострадавших
Автобус перевернулся на трассе Танта - эль-Махалля в египетской провинции эль-Гарбия к северу от Каира, пострадали 19 местных жителей, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня днем 19 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в одном из сельскохозяйственных районов провинции эль-Гарбия", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, пострадавшие получили, в основном, ушибы и порезы. Они госпитализированы в местные больницы. Проводится расследование причин ДТП.
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