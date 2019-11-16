https://news.day.az/world/1176206.html Дети использовали змею вместо скакалки - ВИДЕО
Дети использовали змею вместо скакалки - ВИДЕО
Во Вьетнаме дети вместо скакалки стали прыгать через мертвую змею. Видео появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, что двое детей вращают змею, а в это время через нее как через скакалку прыгает ребенок.
Другие ребята ждут своей очереди, чтобы принять участие в игре.
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