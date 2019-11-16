Во Вьетнаме дети вместо скакалки стали прыгать через мертвую змею. Видео появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, что двое детей вращают змею, а в это время через нее как через скакалку прыгает ребенок.

Другие ребята ждут своей очереди, чтобы принять участие в игре.

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