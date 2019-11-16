https://news.day.az/world/1176283.html В Австрии военного кинолога загрызли его же овчарки
В Австрии военного кинолога загрызли его же овчарки
В Австрии служебные собаки загрызли кинолога, который их кормил, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
31-летний сержант работал с собаками с 2017 года, он отвечал за уход за животными в части неподалеку от столицы. Придя на службу, он заметил, как две бельгийские овчарки вырвались из клеток и бегают по территории. В какой-то момент животные набросились на него и загрызли насмерть.
В минобороны Австрии уточнили, что одна из собак была полностью выдрессирована для несения службы, вторая только должна была пройти обучение.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил соболезнования семье погибшего.
В австрийской армии числятся 170 служебных собак.
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