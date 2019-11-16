Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер на 42-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

"Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", - написала она.

Информацию о смерти Исаева подтвердил и его пресс-секретарь Александр Макаренко.

"В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо", - сказал он РИА Новости.

В пресс-службе РЖД агентству рассказали, что бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.

Никита Исаев - кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политического движения "Новая Россия".