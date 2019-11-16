https://news.day.az/world/1176392.html В Индии разбился истребитель
В Индии разбился истребитель
В Индии разбился истребитель МиГ-29К из-за столкновения со стаей птиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя ВМС страны, инцидент произошел вскоре после взлета с авиабазы ВМС "Ханса" в районе Даболим в Гоа".
Столкновение привело к возгоранию двигателя. Оба пилота благополучно катапультировались.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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