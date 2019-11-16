В Индии разбился истребитель МиГ-29К из-за столкновения со стаей птиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя ВМС страны, инцидент произошел вскоре после взлета с авиабазы ВМС "Ханса" в районе Даболим в Гоа".

Столкновение привело к возгоранию двигателя. Оба пилота благополучно катапультировались.

Подробности произошедшего устанавливаются.