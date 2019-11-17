https://news.day.az/world/1176440.html Взрыв в общежитии Киева, есть жертвы
Взрыв в общежитии Киева, есть жертвы
В одном из киевских общежитий прогремел взрыв. Погибли два человека. По предварительным данным, в комнате взорвалась граната, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Находившиеся там люди скончались от полученных ранений. Как именно взрывное устройство оказалось в общежитии, кто и зачем привел его в действие, еще предстоит выяснить.
Пока полиция установила личности погибших: сообщается, что один из них работал охранником, а другой - рабочим на стройке.
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