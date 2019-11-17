В одном из киевских общежитий прогремел взрыв. Погибли два человека. По предварительным данным, в комнате взорвалась граната, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Находившиеся там люди скончались от полученных ранений. Как именно взрывное устройство оказалось в общежитии, кто и зачем привел его в действие, еще предстоит выяснить.

Пока полиция установила личности погибших: сообщается, что один из них работал охранником, а другой - рабочим на стройке.