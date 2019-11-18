https://news.day.az/world/1176629.html Водитель перенес инфаркт и совершил аварию - ВИДЕО
Водитель перенес инфаркт и совершил аварию - ВИДЕО
В районе Тосья турецкой провинции Кастамону водитель, перенесший инфаркт за рулем, спровоцировал ДТП, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как сообщает Haberler.com, водитель Фатих Сакызджы врезался в припаркованное на обочине другое транспортное средство.
Очевидцы вызвали скорую помощь, но было уже поздно.
Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
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