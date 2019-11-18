В районе Тосья турецкой провинции Кастамону водитель, перенесший инфаркт за рулем, спровоцировал ДТП, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщает Haberler.com, водитель Фатих Сакызджы врезался в припаркованное на обочине другое транспортное средство.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но было уже поздно.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.