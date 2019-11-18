Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть, опубликовав на Youtube видео, в котором исполняет кавер-версию песни "In Bloom" (1991 год) рок-группы Nirvana, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

"Я обожаю Nirvana и могу играть их музыку на барабанах целый день", - написала Нанди.

За несколько дней ролик юной ударницы набрал почти 260 тысяч просмотров.

"Отличная работа. Как бывший барабанщик, советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда", - посоветовал @Jason Leigh.

"Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты настоящая рокерша", - прокомментировал @Chris Henson.

"Курт гордился бы тобой", - поддержал @Jolliee Guy.

Помимо ударных Нанди умеет играть на гитаре и петь, чем делится на страницах в социальных сетях, которые ей помогают вести родители.

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