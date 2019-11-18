Михаил Галин, владелец толстого кота, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", сообщил, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Предложение стать акционером "Аэрофлота" поступило от одной из компаний, и я решил его принять", - сказал Галин. Он добавил, что воспользуется этим предложением чуть позже, "так как сейчас совершенно нет времени".