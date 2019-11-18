Энджи Мелиан, являющийся рефери популярной в Испании Канарской борьбы, судил схватку организованную в Санта-Урсуле (провинция Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания) между Тихарафе Гуанче и Верфи Равело, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из участников поединка, уходя от захвата противника, мощным ударом ноги нокаутировал судью, который во время падения лишился очков.

По сообщениям местных СМИ, удар, полученный рефери, считался непреднамеренным и Энджи Мелиан слишком близко подошёл к борцам, за что и поплатился, получив перелом челюсти.

Впрочем после неприятного инцидента состязание было продолжено и на площадку вышел помощник рефери, который продолжил судейство поединка.

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