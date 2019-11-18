Британский гонщик Гай Мартин установил новый рекорд скорости среди тракторов и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, обладателем рекорда стал трактор JCB Fastrac. Его удалось разогнать до 135,1 миль в час (217 км/ч). При этом фактически машина разгонялась до 247 км/ч, однако для фиксации результата требуются две попытки, по итогам которых вычисляется среднее значение измеряемого параметра, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд скорости также принадлежал этой модели. Тогда Гай Мартин развил скорость 167 километров в час.

JCB Fastrac оборудован 7,2-литровым дизельным двигателем, способным выдавать примерно 1 016 лошадиных сил. Рекордный заезд трактора прошел на аэродроме в Элвингтоне в Йорке.

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