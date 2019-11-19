Эксперты NASA прогнозируют, что астероид, способный уничтожить нашу планету, может поразить Землю 6 мая 2022 года.

Астрофизики говорят, что на самом деле на нас несется опасный кусок космической скалы, и есть небольшой шанс, что он может убить всех. Ученые из NASA впервые заметили этот астероид еще в 2009-м, и он внесен в систему слежения за опасными осколками Sentry, передает Day.Az со ссылкой на AmericaRu.

Он был обозначен как "околоземный объект" (NEO), что означает, что он находится на орбите вокруг Солнца и представляет угрозу для нашей планеты.

Если этот астероид упадет, то причинит взрыв силой в 230 килотонн в тротиловом эквиваленте - атомная бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году, взорвалась с силой 15 килотонн. Это может повлечь глобальные последствия для всех жителей планеты.