Набитый мусором самолет возмутил пользователей Сети. Воздушное судно, привезшее группу туристов, оказалось в буквальном смысле нафаршировано отходами, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Куда конкретно прилетел самолет - неизвестно. Но на кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что пол салона в пятнах, повсюду разбросаны вещи, еда. Некоторые путешественники оставили после себя даже машинки для стрижки волос.

"Им должно быть стыдно", - прокомментировал один из пользователей.

"Бандиты", - поддержал другой.

Один из пользователей отметил, что таким людям и вовсе следует запретить летать. А представление о том, как может выглядеть дом таких пассажиров, повергло в ужас некоторых комментаторов.

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