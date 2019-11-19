«Огненные деревья» на горнолыжном курорте попали на камеры - ВИДЕО
На горнолыжном курорте Альта Пустерия отдыхающие смогли наблюдать необычное явление: средь бела дня деревья начали искриться и светиться от всполохов огня, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Причиной непривычного явления стало падение одного из деревьев на линию электропередачи. Налипший снег стал настолько тяжелым, что оно не выдержало и прогнулось. Деформировавшаяся вследствие этого линия начала ярко искриться и выпускать огненные языки. Издалека это стало напоминать "горящее" дерево. Видео опубликовано в профиле Landesfeuerwehrverband Südtirol в соцсети Facebook.
Отметим, что Альта Пустерия - самый восточный среди курортов Доломитовых Альп на границе Италии и Австрии.
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