Сюзанта Нанда, сотрудник индийской дипломатической службы (IFS), 15 ноября опубликовал на своей странице в Тwittеr видеоролик, запечатлённый им в тёмное время суток во время автопутешествия по дороге, проходящей через заповедный лес, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автор видеоролика, находясь за рулём автомобиля, увидел скрывающегося в кустах леопарда. Автовладелец остановился, чтобы пропустить хищника, но ехавшие впереди мотоциклисты проигнорировали опасность и продолжили движение в тот момент, когда дикая кошка появилась на трассе и, совершая прыжок, проскочила в считанных сантиметрах от экстремалов.

"Все остановились, чтобы уступить дорогу истинному хозяину территории, но мотоциклисты решили проехать. Это могла быть их последняя поездка. Пожалуйста, научитесь уважать диких животных", написал - в комментариях Сюзанта Нанда.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



