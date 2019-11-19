Жуткая история произошла в Пензе. Там два человека погибли после того, как автомобиль провалился под землю.

Ранее РЕН ТВ публиковал кадры с места трагедии, передает Day.Az.

Водитель и пассажир этой легковушки не смогли вовремя выбраться из салона. Они оказались в ловушке, в яме, заполненной кипятком.

Очевидцы также оказались бессильны, так как любая попытка помочь пострадавшим могла стоить людям жизни. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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