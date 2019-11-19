Камера сняла избиение капитана спецназа ФСБ у бара в центре Москвы - ВИДЕО
В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлено избиение сотрудника центра спецназначения ФСБ России в центре Москвы, передает Day.Az.
На этих кадрах видно, как из бара выскакивает толпа конфликтующих мужчин. Начинается драка. Один из участников потасовки проводит серию ударов, в результате которых сотрудник ФСБ оказывается в глухом нокауте.
По данным РЕН ТВ, Николай П. получил серьезные травмы головы. На данный момент он находится в госпитале - в отделении нейрохирургии. По словам пострадавшего, у него произошел конфликт с неизвестными в баре. На него набросились сразу несколько человек и принялись его избивать.
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