В китайском городе Сянъян собака сбежала от приютившего её мужчины и на протяжении последних трёх лет сидит у больницы, в которой умер её прошлый владелец. Жители города каждый день видят, как животное приходит к зданию и терпеливо ждет, когда появится хозяин, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Жители города Сянъян (провинция Хубэй, КНР) на протяжении последних трёх лет встречают возле больницы собаку, которая каждый день ждёт возвращения своего хозяина.

Престарелый владелец собаки три года назад ушёл из жизни, оставив одного своего четвероногого питомца. Один из местных жителей решил забрать себе животное, но пёс сбежал от нового владельца и продолжил нести круглосуточное дежурство возле лечебного заведения.

Заботливые люди взяли опеку над преданным зверем и ежедневно подкармливают его и оберегают от уличных невзгод.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.





