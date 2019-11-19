"Газпром" заполнил сырьем обе нитки газопровода "Турецкий поток". Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подчеркивается, что завершаются пуско-наладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию. Согласно плану, это должно произойти до конца года.

"Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", - сообщает "Газпром".

К началу работы готовы компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания" на территории России.

Также заканчиваются пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции.

Две нитки газопровода "Турецкий поток" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Первая будет поставлять российский газ турецким потребителям, вторая - в страны Южной и Восточной Европы.

