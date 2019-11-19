Британец, страдающий от непереносимости глютена, заранее заказал на время длительного перелета специальное питание, однако остался голодным. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в середине октября на рейсе авиакомпании TUI из мексиканского Канкуна в Лондон. 39-летний Джеймс Хоув (James Howe) возвращался из свадебного путешествия. По словам путешественника, он купил билеты на самолет за три месяца до поездки. Хоув подчеркнул, что заплатил дополнительную тысячу фунтов стерлингов за места и сервис премиум-класса.

Однако во время десятичасового перелета бортпроводники сообщили пассажиру-аллергику, что на борту нет безглютеновой еды, и вместо полноценного питания из трех блюд предложили ему перекус.

"Попкорн и чипсы, чтобы выдержать десять с лишним часов. Прекрасное завершение нашего медового месяца", - поделился Хоув в соцсетях. По его словам, стюардессам пришлось даже изучить состав блюд, предназначенных для членов экипажа, однако они также не подходили ему. Англичанин заметил, что на рейсе в Мексику спецпитание ему предоставили.

Представитель авиакомпании в беседе с изданием выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и пообещал связаться с пострадавшим пассажиром и возместить нанесенный ущерб.