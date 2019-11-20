Сирийские средства ПВО уничтожили несколько ракет над окрестностями Дамаска. Об этом в среду сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в минобороны арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского [города] Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, сирийские "средства ПВО смогли перехватить эти ракеты и уничтожили большинство из них до того, как они [ракеты] достигли своих целей".