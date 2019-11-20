В центре Москвы таксист вынудил пассажиров заплатить 14 тысяч за короткую поездку на соседнюю улицу, заперев их в машине, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пострадавшие написали обращение в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Семейная пара поймала такси на Арбате, чтобы доехать до отеля, расположенного в Скатертном переулке. Когда поездка была закончена, таксист объявил, что по счетчику они должны заплатить ему 13 тысяч рублей. Когда супруги стали возражать, что это слишком дорого, водитель начал угрожать, что не выпустит людей их машины.

Поскольку пассажиры опаздывали в аэропорт, они согласились оплатить счет через терминал, при этом с карты было списано 14 тысяч рублей.