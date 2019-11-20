Может показаться, что в этом видеоролике мы видим отрывок из волшебной сказки - так и кажется, что дорога сейчас приведёт нас в чудесное зимнее королевство, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, это не так. Кадры реальны, и сняты они в провинции Цзилинь (Китай). Благодаря измороси пейзажи в этой местности стали выглядеть фантастически.

Многие зрители оценили видеоролик и добавили, что чудеса природы отличаются богатым разнообразием, и всегда можно стать героем сказки, если уметь оглядываться по сторонам и подмечать красоту вокруг нас.

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