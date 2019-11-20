Эта оригиналка из Пакистана, вступая в брак, отказалась от привычных ювелирных украшений и отдала предпочтение помидорам, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Видеоролик, который широко распространился в социальных сетях, показывает нам интервью с невестой, которая украсила себя красными плодами. Однако, женщина сделала это не только для того, чтобы эпатировать людей.

Сообщается, что цены на томаты в стране сильно подскочили. Именно поэтому невеста посчитала, что подорожавшие плоды вполне могут заменить золото. Пользователи в целом по-доброму отнеслись к такой необычной выходке, не забыв, правда, пошутить, что эту эксцентричную особу с помидорами вполне можно назвать самой богатой невестой Пакистана.

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