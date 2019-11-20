https://news.day.az/world/1177557.html Рискуя жизнью, женщина спасла коалу в лесном пожаре в Австралии - ВИДЕО
Рискуя жизнью, женщина спасла коалу в лесном пожаре в Австралии - ВИДЕО
В этом драматичном видео женщина, услышав крики коалы, поспешила ей на помощь. Вызволив из горящего леса, она напоила беднягу водой и обернула её в рубашку. Спасительница коалы сообщила местным репортёрам, что отвезла животное в ближайшую больницу в Порт-Маккуориr, передает Day.Az со ссылкой на pikabu.ru.
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