В этом драматичном видео женщина, услышав крики коалы, поспешила ей на помощь. Вызволив из горящего леса, она напоила беднягу водой и обернула её в рубашку. Спасительница коалы сообщила местным репортёрам, что отвезла животное в ближайшую больницу в Порт-Маккуориr, передает Day.Az со ссылкой на pikabu.ru.

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