Американец Уэйн Рейни, который потерял возможность самостоятельно ходить в 1993 году, получил шанс вновь сесть за руль мотоцикла.

В 1993 году американец возглавлял личный зачёт чемпионата мира MotoGP и лидировал на Гран-при Италии в Мизано, когда попал в аварию. Вылетев с трассы на высокой скорости, гонщик травмировал спину в зоне безопасности, рассчитанной на автомобильные, а не мотоциклетные гонки, передает Day.Az со ссылкой нa popmech.ru.

Инцидент привёл к перелому позвоночника и частичному параличу - после аварии тело Рейни оказалось парализовано ниже груди. Вынужденно закончив карьеру гонщика, Уэйн стал менеджером команды Marlboro Yamaha и после 1995 года вовсе ушёл из гонок. В 2007 году американца ввели в Международный зал славы моторных видов спорта, а в 2019 году вновь дали шанс вспомнить молодость.

Американское подразделение японского мотопроизводителя подготовило для парализованного пилота особый спортбайк Yamaha R1 - мотоцикл доработали с учётом отсутствия подвижности нижней части тела гонщика, а также перенесли некоторые элементы управления, которые обычно задействуются ногами, в верхнюю часть байка для работы с ними руками.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.