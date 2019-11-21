https://news.day.az/world/1177761.html Руки-базуки показал, как изменились его бицепсы после операции - ВИДЕО
Руки-базуки показал, как изменились его бицепсы после операции - ВИДЕО
Российский блогер Кирилл Терешин, известный под псевдонимом Руки-базуки, показал, как изменились его бицепсы после операции. Видео с уменьшенными в объеме руками он опубликовал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах Терешин стоит с тарелкой мяса и демонстрирует свои бицепсы после операции по удалению синтола из мышц.
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