https://news.day.az/world/1177801.html Попытка спилить дерево чуть не закончилась трагедией - ВИДЕО
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Попытка спилить дерево чуть не закончилась трагедией - ВИДЕО
Спиливающие часть дерева рабочие наплевательски отнеслись к технике безопасности, в результате чего всё закончилось не совсем удачно. Державший лестницу мужчина может смело праздновать второй день рождения, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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