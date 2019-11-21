Спиливающие часть дерева рабочие наплевательски отнеслись к технике безопасности, в результате чего всё закончилось не совсем удачно. Державший лестницу мужчина может смело праздновать второй день рождения, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



