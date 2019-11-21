В Самарской области и Татарстане из-за резких морозов над рекой образовался пар.

Жители Самарской области и Республики Татарстан стали свидетелями необычного природного явления. На берегу реки Волги после резкого наступления холодов можно было наблюдать морозный пар. Клубы поднялись над водной гладью вдоль берега Волги, создавая иллюзию "кипящей" реки, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Это явление возникает из-за того, что холодный воздух не может удержать столько водяных паров, сколько теплый. На холоде пар сгущается в капле, что приводит к образованию тумана.

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