Когда репортажи идут не так, как запланировано, журналистам приходится призывать на помощь весь свой профессионализм, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А вот этот репортёр из Пакистана явно не отличается такой добродетелью, как терпение. Когда между мужчиной и снимавшей его телекамерой, прошёлся незнакомец, журналист отреагировал довольно гневно и попросту вытолкнул неожиданную помеху из кадра.

Несмотря на то, что некоторые зрители посчитали ситуацию забавной, другие уверены, что подлинному профессионалу СМИ необходимо уметь держать себя в руках.

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