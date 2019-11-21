https://news.day.az/world/1177892.html В Перу поймали жадную воровку, попытавшуюся вынести 8 пар джинсов на себе - ВИДЕО
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В Перу поймали жадную воровку, попытавшуюся вынести 8 пар джинсов на себе - ВИДЕО
Сотрудники супермаркета поймали молодую особу, успевшую напялить на себя 8 пар джинсов и заставили её расстаться с награбленным, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
После того, как охранники заподозрили неладное и остановили воровку, прибывшую из Венесуэлы в Перу, девушка во всём созналась и вынуждена была снять с себя джинсы.
Один из сотрудников торгового заведения запечатлел момент расставания с одеждой и опубликовал сюжет в местной соцсети, где его просмотрели свыше 2.5 миллиона раз.
Автор видео не уточнил дальнейшую судьбу наглой воровки.
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