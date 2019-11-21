В Бразилии днем мужчина выстрелил в незнакомую девушку за то, что она попросила у него 1 реал (примерно 40 гяпиков - ред.). После этого злоумышленник спокойно пошел дальше, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщает издание The Sun, происшествие попало на видеокамеру расположенного рядом магазина.

Инцидент произошел рано утром на окраине Рио-де-Жанейро. На кадрах видно, как мужчина в кепке днем прогуливается по улице. К нему подходит незнакомка на расстояние одного метра и просит дать ей 1 реал. Реакция мужчины молниеносная - он достает пистолет и стреляет в нее в упор. После этого спокойно идет дальше. К девушке бежит кто-то на помощь, но спасти ее уже было нельзя.

Полиция сообщает, что погибшую звали Зильда Энрике душ Сантуш Леандро, ей был 31 год. Девушка испытывала проблемы с деньгами, поэтому жила на улице. Личность убийцы пока не известна.

Издание сообщает, что в Бразилии показатель убийств - один из самых высоких в мире. Президент Бразилии Жаир Болсонару, бывший военный, подписал указ, значительно расширивший круг лиц, которые могут носить с собой оружие без официальных документов, в том числе в этот список попали дальнобойщики и политики.

Сейчас парламент разрабатывает новый законопроект, ограничивающий возможность свободно носить оружие.

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