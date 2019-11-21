https://news.day.az/world/1177968.html В Турции родственники устроили перестрелку из-за земли - ВИДЕО
В Турции родственники устроили перестрелку из-за земли - ВИДЕО
В турецкой провинции Батман семья Оздемиров прибыла в Управление юстиции, чтобы решить спор о земельном участке, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как сообщает CNN Türk, перед зданием ведомства между родственниками возник спор, который перерос в драку с использованием огнестрельного оружия.
В результате погиб 29-летний Абдулазиз Озардам, трое других родственников - 20-летний Абдулгадир, 24-летний Нихат и 26-летний Эрдем - были ранены.
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