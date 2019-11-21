В турецкой провинции Батман семья Оздемиров прибыла в Управление юстиции, чтобы решить спор о земельном участке, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщает CNN Türk, перед зданием ведомства между родственниками возник спор, который перерос в драку с использованием огнестрельного оружия.

В результате погиб 29-летний Абдулазиз Озардам, трое других родственников - 20-летний Абдулгадир, 24-летний Нихат и 26-летний Эрдем - были ранены.

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