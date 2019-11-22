Знаменитый рэпер Тупак Шакур был убит еще в 1996 году, однако поклонники не теряют надежду, что исполнитель просто подстроил смерть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает LAD Bible, в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен "постаревший Тупак". Неизвестный оператор снял, как кумир курит и общается по телефону.

Появление "двойника" дало пищу конспирологам, которые не верят в смерть исполнителя.

Они отмечают, что Тупак мог либо инсценировать расстрел или переместиться во времени, чтобы о чем-нибудь предупредить мир.

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