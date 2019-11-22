Момент охоты засевшего в засаде кровожадного хищника на парнокопытную жертву семейства оленевых, попал на видеокамеру в конце мая текущего года в природном заповеднике, недалеко от города Чандрапур (штат Махараштра, Индия).

Несколько оленей, утоляющих жажду возле мутного водоёма не догадывались о том, что за ними ведётся пристальное наблюдение, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Питон дождался когда одно из животных опустит свою морду близко к воде, после чего совершил молниеносную атаку и утащил оленя в водоём, не оставив ему ни единого шанса на спасение.

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