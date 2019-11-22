Раджан Махбубани, 48-летний владелец консалтингового агентства из Нью-Дели, видимо, большой поклонник фильма "Поймай меня, если сможешь". В нём главный герой, мошенник, которого играет Леонардо Ди Каприо, притворялся пилотом чтобы бесплатно летать и проворачивать различные аферы. Фильм, кстати, основан на реальных событиях, вот и Раджан решил попробовать, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Бизнесмен нарядился пилотом немецкой авиакомпнии Lufthansa и собирался лететь бортом Air Asia в Калькутту. Но службы безопасности в аэропортах уже не те, что были во времена Фрэнка Эбегнейла. Они позвонили в "Люфтганзу" узнать, есть ли у них такой пилот (хотя Раджан уже успешно прошёл все посты). Представители Lufthansa пилота не опознали, и бизнесмену пришлось признаться в подлоге.

Раджана задержали, и выяснилось, что это не первый его маскарад. Бизнесмен уверяет, что надевал форму пилотов и других авиакомпаний, несколько месяцев пользуясь положенными им льготами. Правда теперь его ждут серьёзные неприятности. Ведь помимо формы Раджан подделывал и удостоверения пилота.

Более того, любитель необычных профессий раньше переодевался высокопоставленным военным и другими важными персонами, чтобы скрасить полёт. А заодно и сам на себя накопил компромат, размещая свои самодовольные видео в форме на YouTube и в TikTok. Пока что Раджана допрашивает полиция. Какие обвинения против него выдвигают - не говорится. Но исключено, что вскоре ему предстоит надеть ещё одну новую спецодежду.

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