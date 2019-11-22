Страшные кадры, снятые на шоссе в Иллинойсе (США), показывают зрителям ДТП, которое могло закончиться весьма трагично, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Военнослужащие Марк Циммерман и Джонатан Пфлаум оказались душевными людьми и пришли на помощь автомобилистке, у которой произошла неприятность с одной из шин. Все трое возились рядом с автомобилем на обочине, но тут случилось нечто, что заставило солдат и женщину бежать со всех ног.

Водитель грузовика не справился с управлением на обледеневшей дороге, и эта огромная махина, потеряв контроль, на полной скорости неслась прямо в сторону людей, в конце завалившись набок и врезавшись в ремонтируемую машину. Быстрая реакция спасла Марка, Джонатана и незнакомку, которой они помогали. В инциденте, который некоторые уже прозвали "чудом на льду", пострадавших нет, но сообщается, что водителю грузовика выписан штраф за неосторожное вождение.

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