Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выдвинул неожиданное обвинение против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Mediaite.

По мнению Джулиани, Байден подкупил бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Просто отойдите на минуту от этого политического мусора и подумайте, насколько ужасно, что Байден подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора", - сказал Джулиани.

Также он подробно рассказал о своих ролях в попытках противников опорочить президента Дональда Трампа. Кроме того, бывший мэр заявил, что Байден развратил Соединенные Штаты и об этом знают даже на Украине.

Стоит отметить, что эти обвинения пока представлены без доказательств. Они также противоречат большей части показаний, представленных в последние несколько дней должностными лицами иностранных служб перед конгрессом.