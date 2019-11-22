В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 28 километрах к югу от города Стамбул, очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.