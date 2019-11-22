https://news.day.az/world/1178458.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 28 километрах к югу от города Стамбул, очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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