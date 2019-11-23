Правительство Маурисио Макри в Аргентине отзывает 17 дипломатических представителей страны, которые были назначены политическим решением и не являлись карьерными дипломатами, чиновники должны уйти в отставку до 10 декабря, когда истекут полномочия действующего президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Упомянутые должностные лица должны вернуться на территорию страны 9 декабря 2019 года", - говорится в указе, опубликованном в Официальном бюллетене.

Новые послы Аргентины будут назначены в Боливии, Колумбии, Чили, Эквадоре, Мексике, Перу, Парагвае и Уругвае, Коста-Рике, Испании, Португалии, Китае и США, а также при Unisef, Mercosur (южноамериканский таможенный союз) и Aladi (Латиноамериканская интеграционная ассоциация).

Отдельным указом был также отозван представитель Аргентины в Ватикане.

Десятого декабря президентская власть в Аргентине будет передана избранному президенту Альберто Фернандесу и его партнеру на выборах, избранному вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.