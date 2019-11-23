Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла уже два опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу госкорпорация.

"Шестого ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области <...> был обнаружен неизвестный ранее малый астероид", - говорится в сообщении.

Его удалось найти с помощью комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.

Выяснилось, что обнаруженный астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров.

"По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", - отметили в "Роскосмосе".

Кроме того, в ночь с 27 на 28 июля обнаружили другой сближавшийся с Землей астероид. Минимальное расстояние, на которое он подобрался к нашей планете, составило 187 тысяч 791 километр.