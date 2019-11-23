Для сланцевой промышленности США результаты III квартала не изменились: новые рекордные максимумы добычи нефти и очередной квартал отрицательного денежного потока.

Согласно исследованию Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) в III квартале совокупный отрицательный денежный поток 38 публичных нефтегазовых компаний составил $1,26 млрд. Показатели ухудшились по сравнению с предыдущим кварталом, когда наблюдался незначительный положительный денежный поток. На самом деле, результаты II квартала были лучшими в отрасли.

"Неутешительные результаты III квартала ознаменовали собой десятилетие разочарований для инвесторов в сланцевую нефтедобычу, которые годами ждали, пока отрасль принесет деньги, чтобы соответствовать огромным добываемым объемам нефти и газа", - отметили Кларк Уильямс-Дерри и Кэти Хиппл в отчет IEEFA.

Перспектив, на самом деле, немного, так как перед отраслью стоит ряд проблем. Они могут поставлять на рынок огромные объемы нефти и газа, однако спустя 10 лет долг увеличился. В ближайшие несколько лет наступит необходимость погашать долги. Как сообщило издание The Wall Street Journal в августе, за оставшуюся часть 2019 г. отрасли надо погасить $9 млрд, а между 2020 и 2022 гг. - колоссальные $137 млрд.

Вдобавок к этой горе долгов сланцевики потеряли популярность на Уолл-стрит. Без свежего капитала неясно, как компании по разведке и добыче нефти справляются с долгом, а также поддерживают темпы бурения, необходимые для компенсации высоких темпов снижения, характерных для сланцевой нефтедобычи.

Незначительные положительные денежные потоки, о которых сообщалось во II квартале, могут быть "финансовым достижением проблемного сектора", пишут аналитики IEEFA.

Они отмечают, что совокупный отрицательный денежный поток в размере $1,26 млрд 38 компаний в III квартале усиливается за счет положительных результатов деятельности одной компании - EOG Resources, которая сообщила о свободном денежном потоке за квартал объемом $571 млн.

В то же время ряд компаний опубликовали мрачные данные, в том числе Diamondback Energy, Chesapeake Energy и EQT.

Компания Diamondback сообщила о снижении добычи нефти, ее акции рухнул на фоне этих новостей. Chesapeake Energy подала в SEC "уведомление о непрерывной деятельности" - еще один признак, что с бизнес-моделью компании все не так хорошо, как хотелось бы.

Между тем, EQT - крупнейший независимый производитель природного газа в стране - сократила персонал и решила снизить объемы бурения после публикации еще одних данных о значительной потере. В следующем году компанию может ждать снижение производства.

Следует отметить, что доходы III квартала оказались особенно плохими из-за снижения цен на нефть и газ, контролировать которые не могут отдельные компании. Но большая часть отрасли не зарабатывала денег, даже при более высоких ценах.

"Наоборот, с начала бума сланцевой нефтедобычи нефтяные и газовые компании вынуждены были неоднократно возвращаться на долговые и фондовые рынки для вливаний капитала, чтобы поддерживать свою деятельность, а также потоки нефти и газа", - пишут аналитики IEEFA.

Точные оценки варьируются в зависимости от сроков и количества опрошенных компаний. Однако, согласно данным Wall Street Journal за 2017 г., вся отрасль потратила на $280 млрд больше, чем получила в предыдущем десятилетии. С тех пор денежный поток сократился, сейчас он по-прежнему находится на отрицательной территории.

В последние годы копились долги, но Уолл-стрит казалась довольной. Сейчас все меняется, у отрасли реально плохой период: цены на нефть падают, вскоре ее накроет огромная волна долгов. С 2015 г. 199 компаний объявили о банкротстве.

"До тех пор пока компании не смогут доказать, что могут производить как деньги, так и углеводороды, осторожные инвесторы вполне оправданно будут воспринимать этот сектор как одну сплошную аферу, в котором сложно строить какие-либо прогнозы и в котором абсолютно недоработана бизнес-модель", - написали Кларк Уильямс-Дерри и Кэти Хиппл в отчете IEEFA.