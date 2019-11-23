Процедура импичмента, начатая демократами в конгрессе против президента США Дональда Трампа, не оказывает эффекта на его рейтинг, так как его электорат не верит в выдвинутые обвинения, считает профессор политологии Моника Макдермотт из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, демократы в конгрессе подозревают главу государства в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

"Импичмент на данный момент не имеет никакого эффекта, потому что он не настраивает независимых (избирателей) или республиканцев против Трампа... Я не вижу, чтобы импичмент оказывал какой-то продолжительный эффект на выборы, потому что он затрагивает его ядерный электорат", - заявила Макдермотт журналистам.

Она напомнила, что соцопросы показывают, что независимые избиратели сначала поддержали импичмент, а затем по мере расследования поддержка вернулась на прежний уровень.

Усредненные данные портала Real Clear Politics подтверждают оценку политолога. Так, в начале процедуры импичмента в конце сентября рейтинг одобрения Трампа составлял 44,9%, затем он снизился до 41,6%, а к сегодняшнему дню вернулся на отметку 44,3%, что соответствует средним показателям популярности политика за все время пребывания на посту или даже превосходит их.

"Думаю, люди (избиратели Трампа - ред.) чувствуют связь с ним, которая не всегда отображается в соцопросах. Поэтому, что бы он ни сделал, его поддержка не меняется. Его рейтинг примерно равен (суммарному) рейтингу демократов, так что у него все не так плохо. Ему надо продолжать делать то, что он делает, и все будет в порядке, потому что выборы в США благоприятны для занимающих пост, и если экономика не будет снижаться, то тогда у Трампа хорошие шансы на переизбрание", - пояснила Макдермотт.

Она добавила, что электорат Трампа не верит выдвинутым против него обвинениям и солидарен с позицией президента, который называет процедуру импичмента "охотой на ведьм" и другими подобными эпитетами.

Говоря о роли внешней политики в предвыборной кампании, профессор напомнила, что для американцев этот вопрос традиционно не является главным или определяющим.

"Американцы очень сфокусированы на собственном благополучии, состоянии экономики, домашних делах. Внешняя политика не влияет на опросы (избирателей), пока нет войны или холодной войны, или чего-то подобного. Я полагаю, что пока чего-то такого не возникнет, внешняя политика не будет играть большой роли", - сказал она.